"The Big Bang Theory": Wie echt ist Wissenschaft im TV?

Die Darstellung von Wissenschaft im Fernsehen verharrt meist auf Klischees. So setzt auch die US-Serie "The Big Bang Theory", die in Deutschland bei ProSieben gerade in die zehnte Staffel geht, auf das Bild von Physikern als Nerds.



In der Welt des Kinos und des Fernsehens arbeiten Forscher aller Couleur: Der größenwahnsinnige Dr. Frankenstein ebenso wie Abenteurer-Archäologe Indiana Jones, Doc Brown mit seiner Zeitmaschine oder die Dinoforscher aus dem Jurassic Park.



Selten jedoch ist der wissenschaftliche Hintergrund einer TV-Serie so sorgfältig ausgearbeitet wie bei den vier Physikstudenten aus "The Big Bang Theory" (engl: "Die Urknalltheorie"), die in Deutschland gerade in die zehnte Staffelrunde startet. Margaret Weitekamp, Kuratorin am National Air and Space Museum in Washington, hat der Serie jetzt eine eigene Analyse im wissenschaftlichen Fachjournal "Physics Today" gewidmet.