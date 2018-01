"The Bold Type" exklusiv bei Amazon Prime Video ab Februar

Der Video-on-Demand-Dienst Amazon Prime Video hat sich für den deutschsprachigen Raum exklusiv die Rechte an dem Comedy-Drama "The Bold Type" gesichert.



Wie der Streaming-Service nun bekannt gibt, ist die US-Dramödie "The Bold Type" ab dem 9. Februar exklusiv bei Amazon Prime Video verfügbar. Dabei muss man nicht wöchentlich auf eine neue Folge warten, sondern kann sich die zehn Episoden mit einer Laufzeit von je einer Stunde selbst einteilen. Wer Fan der Originalfassung ist, kann auch auf die deutsche Synchronisierung verzichten.

Meldungen zu diesem Thema

AXN, Sony Channel und Animax jetzt bei Amazon

Amazon Echo Spot: Assistent mit Display jetzt in Deutschland

Amazon Prime & Netflix: Das sind die Serien-Highlights im Januar



Die Story der Serie basiert auf dem Leben der ehemaligen Chefin der Frauenzeitschrift "Cosmopolitan" Joanna Coles. Dazu verfolgt sie das Leben von drei jungen Frauen, die für das globale Frauenmagazin in New York City arbeiten. Coles selbst ist als Produzentin mit an Bord der Serie. Die motivierten Freunde helfen sich gegenseitig, die Herausforderungen des Lebens zu meistern, während sie ihre Karriereziele verfolgen, nach Liebe suchen und ihre eigene Identität entdecken.



Im Heimatland USA ist "The Bold Type - Der Weg nach oben" sehr erfolgreich. Sogar zwei weitere Staffeln wurden in Auftrag gegeben und werden auch bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Des Weiteren markiert die Serie die neuste Ergänzung einer Reihe mit starken Protagonistinnen auf der Plattform.