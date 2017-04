"The Break": Belgische Thriller-Serie startet auf Sky Atlantic

Am Mittwoch startet die neue belgische Thrillerserie "The Break – Jeder kann töten" auf Sky Atlantic HD. Die düstere Geschichte über einen rätselhaften Todesfall zieht den Zuschauer in ein verzwicktes Labyrinth aus Lügen und Geheimnissen.



Heiderfeld ist eine Kleinstadt in den belgischen Ardennen. Hier lebt Inspector Yoann Peeters (Yoann Blanc). Er kehrte nach einer beruflichen und einer persönlichen Tragödie in seine Heimatstadt zurück. Eigentlich will er sich hier ausruhen, doch da findet man die Leiche des schwarzen Fußballers Driss M'boma. Der unerfahrene Polizist Sébastian Drummer (Guillaume Kerbush) bittet Peeters um Hilfe.