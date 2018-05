"The Cleaners": Die Putzkolonnen des Internets im Porträt

Gewalt und Terror-Propaganda verschwinden nicht von allein aus dem Netz. Die großen Online-Plattformen beschäftigen dafür Zehntausende Menschen, die zum Teil unaussprechliches zu sehen bekommen. Ein Dokumentarfilm stellt einige von ihnen vor.



Sie sind so etwas wie die anonymen Saubermacher im Maschinenraum des Internets: Menschen, deren Jobs es ist, tagtäglich Gewalt, Nacktheit, Beleidigungen, Terror-Propaganda und verstörende Inhalte aus Online-Plattformen zu räumen. Es ist eine Industrie, die Zehntausende Menschen beschäftigt. Der Dokumentarfilm "The Cleaners" folgt dem Alltag einiger von ihnen, in Manila auf den Philippinen.