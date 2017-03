"The Coroner" feiert Deutschlandpremiere auf ZDFneo

"The Coroner" ist eine neue Krimiserie, die im März auf ZDFneo startet. Diesmal steht nicht die Polizei im Mittelpunkt der Handlung, sondern eine Gerichtsmedizinerin, die ungeklärte Todesursachen enträtseln muss.



Das Städtchen Lighthaven ist ein malerischer Küstenort im Süden von England. Dorthin kehrt die erfolgreiche Anwältin Jane Kennedy in der am Freitag startenden neuen ZDFneo-Serie "The Coroner" mit ihrer 15-jährigen Tochter zurück.