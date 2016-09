"The Crown" regiert ab November Netflix in UHD

Anfang November macht Netflix einen Hofknicks, denn der Streamingdienst zeigt ab dann exklusiv und weltweit das Original "The Crown" mit der Geschichte von Königin Elisabeth II. im Zentrum der Handlung - und das in Ultra HD.



Um die Queen dreht sich ab 4. November bei Netflix die zehn Episoden umfassende Serie "The Crown", die bei Netflix exklusiv und weltweit zur Verfügung stehen wird. Darüber hinaus zeigt der Streamingdienst sein Original in Ultra HD/4K. Für die Serie recherchierte Peter Morgan gewissenhaft, um einen eindrucksvollen Blick hinter die Kulissen des Buckingham Palace und von Westminster zu gewähren.