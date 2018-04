"The Daily Show" in der "Global Edition" bei Comedy Central

Comedy Central zeigt seinen deutschen Zuschauern künftig Trevor Noahs "The Daily Show". Der Comedian moderiert dabei eine Art Best-of der Woche der eigentlichen Show.



Die News-Satire "The Daily Show" ist ab der Nacht von Freitag auf Samstag, um 1 Uhr, auch für deutsche Zuschauer zu sehen. Der TV-Kanal Comedy Central zeigt von da an im wöchentlichen Rhythmus die "Global Edition" der Sendung. Dabei handelt es sich um eine Art Wochen-Best-of der eigentlichen Show. Ausgestrahlt wird diese im englischen Originalton mit deutschen Untertiteln.