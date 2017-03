"The Detour" – Chaosfamilie startet in zweite Staffel

Ende März geht auf TNT Comedy "The Detour" in die zweite Staffel. Diesmal führt die Familie ein neuer Job nach New York. Da ist Chaos vorprogrammiert.



Der Roadtrip durch die Hölle der ersten Staffel ist vorüber, ab 23. März heißt es auch in Deutschland bei TNT Comedy umziehen für die Parkers. Der Vater Nate (Jason Jones) hat nämlich ein vielversprechendes Jobangebot in New York erhalten. So machen er, seine Ehefrau (Natalie Zea) und die Zwillinge Jared (Liam Carroll) und Delilah (Ashley Gerasimovich) sich auf den Weg in die Metropole. Doch Mutter Robin ist nicht ganz so begeistert vom Umzug, immerhin könnte sie in New York ihre Vergangenheit einholen.