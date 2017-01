"The Detour": TNT Comedy schickt Chaos-Familie in 2. Staffel

TNT Comedy setzt ein weiteres Mal auf die Chaos-Serie "The Detour". In der zweiten Staffel erlebt Familie Parker ab März bei einem Umzug viele unliebsame Überraschungen.



Wenn die Comedy-Serie "The Detour" am 23. März um 21.25 Uhr auf TNT Comedy wieder ins deutsche Fernsehen zurückkehrt, dann spielen ein weiteres Mal "The Daily Show"-Star Jason Jones, Natalie Zea ("The Following"), Ashley Gerasimovich ("We Need to Talk About Kevin") und Liam Carroll ("The Neighbors") die Hauptrollen. Statt eines chaotischen Urlaubs wie in der ersten Staffel, steht in der zweiten Staffel ein Umzug bevor.