"The Equalizer 2" bleibt an der Spitze der Kinocharts

Die deutschen Kinocharts werden vom US-Actionthriller "The Equalizer 2" angeführt. "Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub" und die "Sauerkrautkoma" folgen.



Der US-Actionthriller "The Equalizer 2" um einen rachsüchtigen Todesengel bleibt an der Spitze der deutschen Kinocharts. 140 400 Besucher sahen den Film mit Denzel Washington zwischen Donnerstag und Sonntag, wie Media Control am Montag mitteilte.