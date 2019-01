"The Favourite", "Roma" und Donnersmarck - Spannung bei Oscars

Schwarz-Weiß und schrill und bunt: Mit "Roma" und "The Favourite" geht es bei den Oscars vielfältig zu. Auch schwarze Filmemacher stehen im Rampenlicht. Donnersmarck und Deutschland können ebenfalls auf Gold hoffen.



Der Gegensatz könnte nicht krasser sein: In dem in Schwarz-Weiß gedrehten Drama "Roma" erzählt Oscar-Preisträger Alfonso Cuarón die sehr persönliche Geschichte einer Familie im Mexiko der 70er Jahre. In der Historien-Groteske "The Favourite – Intrigen und Irrsinn" über Intrigen am Hof der britischen Queen Anne Stuart setzt der griechische Regisseur Yorgos Lanthimos dagegen auf schrille Farben und schräge Charaktere. Beide Filme sind mit zehn Nominierungen die diesjährigen Oscar-Favoriten. Sie haben unter anderem Chancen auf Auszeichnungen in den Kategorien Bester Film, Kamera und Regie.