"The First 48": Neue True-Crime-Reihe von A&E

Sie ist die Ex-Staatsanwältin, die in den 90ern einst O.J. Simpson anklagte: Marcia Clark. Jetzt geht sie in "The First 48" ungelösten Kriminalfällen und umstrittenen Urteilen nach.



Ab 13. August zeigt A&E die sieben 90-minütigen Episoden "The First 48 – Marcia Clark ermittelt". Darin geht die ehemalige leitende Staatsanwältin im Strafprozess gegen O.J. Simpson Kriminalfällen und Urteilen auf die Spur, die bis heute ungelöst oder umstritten sind.

So ist da beispielsweise das "Attentat auf Run D.M.C.-Mitglied Jam Master Jay, der Mord an Bonny Lee Bakley, die mit Schauspieler Robert Blake verheiratet war, oder das Verschwinden der Frau des ehemaligen Polizisten Drew Peterson", verrät die Medienanstalt. Alle Fälle erregten in den Vereinigten Staaten große Aufmerksamkeit.



"Diese TV-Reihe ist die Fortsetzung einer Mission, der ich mein Leben verschrieben habe: die Wahrheit ans Tageslicht zu fördern und der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Das war immer die treibende Kraft meines Handelns. Ich fühle mich geehrt, Teil dieser Sendung zu sein", erklärt Clark anlässlich der US-Erstausstrahlung der neuen Reihe. Die Protagonistin war die Chefanklägerin im ersten Verfahren gegen O.J. Simpson im Jahr 1995.



A&E zeigt "The First 48 – Marcia Clark ermittelt" ab dem 13. August jeweils montags um 20.15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung.