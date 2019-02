"The First": Serie über Aufbruch zum Mars startet auf Magenta TV

Das Science-Fiction Drama über die erste bemannte Mission zum Mars läuft ab 7. März im Magenta TV der Telekom.



"The First" erzählt die fiktive Geschichte der ersten bemannten Mission zum Mars und zeigt die Herausforderungen, die die Besiedlung des Mars mit sich bringt. Die achtteilige Serie ist eine Geschichte über den menschlichen Geist und dem unbezwingbaren Bedürfnis nach unbekannten Horizonten.