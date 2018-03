"The Florida Project": Armut am Rand von Disneyworld

Eine Sechsjährige lebt mit ihrer Mutter in einem Billig-Motel in Florida. Der Hausmeister, gespielt von Willem Dafoe, ist ein Lichtblick in dem hoffnungslosen Leben der Bewohner.



Die sechsjährige Moonee und ihre junge Mutter Halley wohnen in dem grell lila angemalten "Magic Castle", ein Motel im sonnigen Florida, ganz in der Nähe des Freizeitparks Disneyworld. Doch ihr Alltag ist von der Glitzerwelt des "magischen Königreiches" meilenweit entfernt. Sie gehören Amerikas Armutsschicht an, leben in verwahrlosten Siedlungen, schäbigen Billig-Motels, zwischen Supermarktketten, am Rande von breiten Autobahnen. Vor dieser trostlosen Fassade spielt sich Moonees kunterbuntes Leben ab.