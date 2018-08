"The Good Doctor" feiert Free-TV-Premiere bei Vox

Die US-Serie "The Good Doctor" kommt endlich auch ins deutsche Free-TV. Kann "Dr. House"-Drehbuchautor David Shore auch bei Vox Erfolge feiern?



Diese Drama-Serie feiert nicht nur in den USA Erfolge. "The Good Doctor" konnte sich auch in Australien und Spanien über hohe Zuschauerzahlen freuen. Ab 10. Oktober feiert das Werk von Drehbuchautor und Emmy-Gewinner David Shore bei Vox deutsche Free-TV-Premiere.