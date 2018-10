"The Good Doctor" mit Freddie Highmore startet diese Woche

Diesen Mittwoch startet bei Vox der Serien-Hit "The Good Doctor" mit Golden-Globe-Nominee Freddie Highmore in der Rolle des jungen Chirurgen Dr. Shaun Murphy, der als Assistenzarzt im St. Bonaventure Krankenhaus anfängt.



Als Autist mit einer sogenannten Inselbegabung ist er ein wahres Genie. Doch während komplexe medizinische Diagnosen eine Leichtigkeit für ihn sind, stellen ihn zwischenmenschliche Beziehungen vor große Herausforderungen.