"The Grand Tour" startet in die dritte Staffel

Das Format der "Top Gear"-Macher war schon mit der zweiten Staffel ein voller Erfolg bei Amazon Prime. Nun startet die dritte Staffel "The Grand Tour". Mit ein paar Neuerungen.



Zuerst einmal die wichtigsten Infos zur neuen Ausgabe von The Grand Tour: Zum Start der dritten Staffel am Freitag (18. Januar 2019) kommt das Videospiel zur Show heraus. Damit können Fans die abgefahrenen Abenteuer auf Xbox oder Playstaition selbst nachspielen.