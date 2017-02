"The Grand Tour" toppt Amazon-Prime-Hitlist in UK

Das Automagazin "The Grand Tour" mit Jeremy Clarkson ist für Amazon Prime ein Erfolgsgarant. Der Nachfolger der Erfolgsserie "Top Gear" läuft seit November beim Streamingdienst.



"The Grand Tour" ist erst ein paar Monate auf Sendung und schon ist das Automagazin direkt an die Spitze der Abrufliste von Amazon Prime in Großbritannien durchgestartet. Mit so einem Erfolg haben wahrscheinlich nicht mal Jeremy Clarkson und seine Kollegen gerechnet.