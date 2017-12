"The Halcyon" ab Januar exklusiv bei Entertain TV

Die Telekom erweitert ihr exklusives Serienangebot auf Entertain TV mit der Dramaserie "The Halycon". Die internationale Kritik bescheinigt der Serie das Potenzial zum "Downton Abbey"-Nachfolger.



"The Halcyon" ist eine achtteilige Historienserie von Charlotte Jones. Das preisgekrönte Produzententeam um Andy Harries (u.a. "The Crown", "The Queen") zeigt London im Jahre 1940 mit authentischem Szenenbild und aufwändigen Kostümen. Zur Besetzung gehören britische Schauspieler wie Olivia Williams ("An Education") und Steven Mackintosh ("Luther").