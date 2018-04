"The Last O.G": Gangster am Werk bei TNT Comedy

Tracy Morgan ist der letzte seiner Art - zumindest in "The Last O.G.". Das TBS Original feiert im Juni deutsche TV-Premiere bei TNT Comedy.



Ab 7. Juni immer donnerstags ab 21 Uhr ist "The Last O.G" jeweils in Doppelfolgen auf TNT Comedy zu sehen. In den 20 Minuten langen Episoden dreht sich alles um das Leben und Treiben des Kleindealers Tray (Tracy Morgan).