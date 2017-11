"The Marvelous Mrs. Maisel" startet bei Amazon

Amazon Video bringt die neue Serie der "Gilmore Girls"-Macherin Amy Sherman-Palladino an den Start. Im Mittelpunkt steht die New Yorkerin Midge Maisel, die mit ihrem grenzenlosen Optimismus die Welt erhellt.



Am heutigen Mittwoch startet Amazon die neue Serie der "Gilmore Girls"-Schöpferin Amy Sherman-Palladino. "The Marvelous Mrs. Maisel" spielt im New York der 50er Jahre. Die "heile Welt" von damals ist patriarchisch geprägt und auch Miriam "Midge" Maisel (Rachel Brosnahan) akzeptiert ihre Lebensaufgabe, ihrem Mann Joel (Michael Zegen) das Leben so leicht wie möglich zu machen und ihn zu unterstützen.