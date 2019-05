"The Masked Singer": Neue ProSieben-Liveshow

Zehn Stars in aufwendigen Kostümen, unerkennbar - das ist die Idee hinter der neuen Live-Show im Programm von ProSieben. Wer hinter den überdimensionierten Verkleidungen steckt, müssen Kandidaten und Zuschauer von "The Masked Singer" anhand kleiner Hinweise erraten.



Ab dem 27. Juni präsentiert ProSieben eine neue Show aus seinem Repertoire. In "The Masked Singer" treten Stars auf die Bühne. Der Clou: Die Bekanntheiten sind dank imposanten Kostümen nicht zu erkennen.