"The Middle": Morgen Staffelfinale - nächste Woche geht's weiter

Nach der achten ist vor der neunten und finalen Staffel - ProSieben setzt die Sitcom "The Middle" nahtlos fort.



"The Middle" geht mit Siebenmeilenstiefeln der Ziellinie entgegen. Der Beginn der letzten Staffel wird am 29. Oktober - nur eine Woche nach der letzten Folge der achten Laufzeit - folgen. Das Finale von Staffel acht steigt diesen Montag 21.15 Uhr.