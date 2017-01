"The Missing": Sky Atlantic HD zeigt zweite Staffel

"The Missing" geht im Frühjahr in die zweite Runde. Neuer Fall, neue Charaktere und neue Schauspieler warten zum Staffelstart auf Sky Atlantic HD auf die Fans der Serie.



Acht neue Episoden der Thriller-Serie "The Missing" zeigt Sky Atlantic HD ab 9. März. Immer donnerstags werden die insgesamt acht neuen Episoden ab 21 Uhr in Doppelfolgen gezeigt. Zuschauer können wahlweise in Englisch oder Deutsch mit den Ermittlern der Serie mitfiebern. Auch auf Sky Online, Sky Go und Sky Ticket sind sowohl die erste als auch zweite Staffel zu sehen.