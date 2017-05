"The New Pope": Sky und HBO kooperieren wieder

Mit ihrer Gemeinschaftsarbeit "The Young Pope" bewiesen Sky und HBO ein gutes Händchen für eine moderne, kritische Serie zum Thema Papsttum. "The New Pope" soll nächstes Jahr an eben jenen Erfolg anknüpfen.



"The Young Pope", ein Gemeinschaftsprojekt von Sky und HBO, wurde von den Kritikern wie auch von den Fans gefeiert. An diesen Erfolg möchten die beiden Partner nun mit "The New Pope" anknüpfen, einer Serie, die erneut von Oscar-Preisträger Paolo Sorrentino erschaffen und inszeniziert wird.