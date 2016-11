"The People v. O.J. Simpson" exklusiv bei Sky

Mit "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" holt sich Sky im Januar exklusiv die fesselnde Umsetzung der Geschichte um den Fall O.J. Simpson ins Programm.



Der Auftakt des neuen Jahres ist nah und da planen die Sender schon einmal kräftig, mit welchen Formaten sie gleich zu Beginn punkten möchten. Sky Atlantic HD setzt im Januar 2017 zunächst unter anderem auf die exklusive Ausstrahlung von "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story". In einer spannenden Umsetzung mit hochkarätiger Besetzung wird der Fall um den Ex-Football-Profi neu aufgerollt. Die Hauptrollen übernehmen John Travolta ("Pulp Fiction"), David Schwimmer ("Friends"), Sarah Paulson ("American Horror Story") und Cuba Gooding Jr. ("Jerry Maguire - Spiel des Lebens").