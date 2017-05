"The Road Trick": Neue Serie von Red Bull TV

Bei "The Road Trick" können die Zuschauer den jungen amerikanischen Zauberer Adam Trent auf seinem Roadtrip von Osteuropa bis Nordafrika begleiten. Die Serie wird Online, per App und auf Servus TV im Free-TV zu empfangen sein.



"The Road Trick" ist ab dem 11. Mai über die Red-Bull-TV-App abrufbar. Im Free-TV erfolgt die Ausstrahlung zeitversetzt. Am Montag um 00.05 wird die neue Serie auf Servus TV zu sehen sein.