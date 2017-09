"The Shannara Chronicles": Staffel Zwei ab Oktober bei Amazon

Basierend auf der erfolgreichen Romanreihe von Terry Brooks startete letztes Jahr die Amazon-Serie "The Shannara Chronicles". Nächsten Monat geht es mit der zweiten Runde weiter.



Die Welt von "The Shannara Chronicles" wirkt zwar vollends fantastisch, ist jedoch in Wahrheit eine Post-Apokalypse. Ein Jahr liegt zwischen den Geschehnissen der ersten und der zweiten Staffel. Die Dämonen wurden zwar besiegt, der Krieg steht jedoch noch bevor - nicht jeder freut sich über die magischen Kräfte der Elfen. Daher macht die Organisation "The Crimson" Jagd auf alle Magier.