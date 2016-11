"The Taste": Sat.1 fühlt auf den süßen Zahn

Am heutigen Mittwoch stehen die Juroren in der Sat.1-Kochshow "The Taste" vor einer süßen Aufgabe. Sie müssen herausfinden, wer das leckerste Dessert zaubert - dabei sind sie gar kein Fan von Süßspeisen.



Eine harte Aufgabe müssen die Juroren bei "The Taste" auf Sat.1 am heutigen Mittwoch bewältigen. Die Kandidaten stehen vor der Herausforderung, die Jury mit Desserts von ihren Kochkünsten zu überzeugen. Das ist die Aufgabe, die Gastjuror und Patissier Matthias Ludwigs den Coaches und ihren Teams stellt.

Doch die sind alles andere als begeistert. Alexander Herrmann ist davon überzeugt, dass Backen kein Kochen ist. Cornelia Poletto zählt sich nicht zu den Naschkatzen und Roland Trettl zählt Desserts nicht einmal zum Essen. Zu dumm, dass gerade er, der Desserts nur dann gut findet, wenn es vorher Essen gab, von einem seiner Team-Mitglieder um 20.15 Uhr auf Sat.1 eines Besseren belehrt wird.