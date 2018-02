The Truth About Tech - Kampagne für "humane" Technologie

Ex-Mitarbeiter von Apple, Facebook und Google haben sich zusammengetan um zu bekämpfen, was sie einst selber mit geschaffen haben - teilweise manipulative Netzwerke und Technologien.



Aus dem extra für diesen Zweck gegründeten Center for Humane Technology wird die Kampagne gesteuert. Einstige Pioniere in Sachen soziale Netzwerke und Mobilfunk-Technologie haben sich dort zusammengefunden, um Folgen für die Gesellschaft durch teilweise manipulative Technologie aufzuzeigen und sich für strengere Gesetzgebungen einzusetzen.