"The Voice Kids": Bald ist wieder der Nachwuchs an der Reihe

Nur mit der Kraft der Stimme überzeugen: Das ist das Prinzip der Sat.1-Casting-Show "The Voice". So ist es auch bei der Kids Edition des Formates, die bald in eine neue Staffel startet.



Kleine Gesangstalente haben ab 11. Februar wieder ihren großen Auftritt. Bei Sat.1 entscheidet die Jury dann wieder ausschließlich an Hand der Stimme, welches Kind bei "The Voice Kids" eine Runde weiter kommt.