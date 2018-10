"The Voice Kids": Musik-Nachwuchs bekommt mehr Coaches

Die Kids Edition der Talentshow "The Voice" bei Sat.1 geht 2019 in eine neue Staffel. Nachwuchs-Sänger sollen nur mit der Kraft der Stimme überzeugen. Unterstützung bekommen sie diesmal von gleich vier Coaches.



In dieser Woche starten die Dreharbeiten für die siebte Staffel von "The Voice Kids". Für die Episoden, die 2019 bei Sat.1 zu sehen sein sollen, kündigt der TV-Sender einige Neurungen an: Mehr Coaches, mehr Teams und ein Comeback.