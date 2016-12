"The Voice Kids": Sat.1 setzt weiterhin auf Show-Sonntag

Sat.1 setzt nach dem Ende von "The Voice of Germany " weiter auf einen starken Show-Sonntag. Bei der neuen Satffel von "The Voice Kids" gibt es mit Nena und Larissa Kerner den ersten weiblichen Doppelstuhl bei "The Voice" weltweit.



Bei Sat.1 startet im Februar eine neue Ausgabe von "The Voice Kids". Damit soll wieder eine "The Voice"Show am Sonntagabend zu sehen sein. Mit Nena und Larissa Kerner gibt es auch eine Neuerung: Den ersten weiblich besetzten Doppelstuhl bei "The Voice". Die beiden Frauen suchen gemeinsam mit ihren Coach-Kollegen Mark Forster und Sasha nach jungen Talenten.