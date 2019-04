"The Voice Kids" startet Web-Doku über Ex-Kandidaten

Die Castingshow "The Voice Kids" macht einen Abstecher ins Netz. In der mehrteiligen Web-Doku "The Voice Kids - Fast Forward" will Sat.1 sechs frühere Talente der Sendung bei ihrem Leben danach begleiten.



Die 19-jährige Carlotta Trumann ist Teil des Duos S!sters, das Deutschland im Mai beim Eurovision Song Contest vertreten wird. Lukas Rieger (19) ist mittlerweile ein Teenie-Star und füllt Konzerthallen. Beide wurden vor Jahren in der Kinderausgabe von "The Voice of Germany" entdeckt.