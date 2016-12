"The Voice of Germany"-Finale: Bei Sat.1 siegt die Unterhaltung

Das Finale der diesjährigen Ausgabe von "The Voice of Germany" bringt eine Premiere: Erstmals treffen vier Männer aufeinander, die sich um den Titel bewerben. Dabei hoffen die Fantastischen Vier als Coaches auf den dritten Sieg in Folge.



Große Stars, eigene Typen und die Chance auf den Hattrick: Die Castingshow "The Voice of Germany" sucht in der Finalshow, die an diesem Sonntag (20.15 Uhr) auf Sat.1 ausgestrahlt wird, den Nachfolger von Vorjahressiegerin Jamie-Lee Kriewitz (18). Im Rennen sind ausschließlich männliche Kandidaten, alle vier ganz besondere Charaktere. Einen Favoriten gibt es nicht.