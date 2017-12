"The Voice of Germany": Finale am Sonntag

Der Castingshow-Erfolg "The Voice of Germany" findet am Sonntag ihren Abschluss. Der erst 17-jährige Benedikt Köstler muss sich dabei als einziger männlicher Finalist mit drei Frauen messen.



Der 17-jährige Schüler Benedikt Köstler ist einer der vier Finalisten, die am Sonntag ihre letzten Performances bei "The Voice of Germany" zeigen. Doch wird es sicherlich nicht einfach für ihn, wenn er sich gegen die Zumbatrainerin BB Thomaz, das Au-Pair Natia Todua aus Georgien oder die Grazer Abiturientin Anna Heimrath beweisen muss.