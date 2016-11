"The Voice of Germany"-Finale live im Dezember bei Sat.1

Im Dezember gibt es das Finale der aktuellen "The Voice of Germany"-Staffel zu sehen. Zeigen wird die Show Sat.1 live.



Sat.1 lässt Fans der Casting-Show "The Voice of Germany" nicht hängen. Am 18. Dezember steht das Finale der aktuellen Staffel an. Dieses zeigt der Sender ab 20.15 Uhr live, damit das Publikum zuhause auch sogleich weiß, wer sich den Titel sichert. Wer die Live-Shows lieber im Studio verfolgen möchte, kann sich ab dem 12. November Tickets sichern.