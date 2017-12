"The Voice of Germany"-Kandidaten sollen ESC retten

Drei Teilnehmer der Castingshow "The Voice of Germany" sind unter den sechs Kandidaten für den deutschen ESC-Vorentscheid.



Das gab der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Freitag bekannt. Neben der aktuellen "Voice"-Gewinnerin Natia Todua (21) aus Georgien sollen die Siegerin der ersten Staffel, Ivy Quainoo (25), und Michael Schulte (27) beim Vorentscheid antreten. Der Musiker aus Norddeutschland wurde in der ersten "Voice"-Staffel 2012 Dritter. Außerdem dabei sind Xavier Darcy (22), Rick (Ryk) Jurthe (28) und die Band voXXclub, die aus fünf Mitgliedern besteht.