"The Voice of Germany" ab Oktober wieder im Fernsehen

Mitte Oktober heißt es wieder "Bühne frei" , wenn die Kandidaten bei "The Voice of Germany" wieder ihr musikalisches Können unter Beweis stellen und versuchen, die Jury von sich zu überzeugen.



Als Coaches stehen in der aktuellen Staffel wieder Yvonne Catterfeld, Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier und Sänger Samu Haber zur Verfügung. Neu dabei ist Mark Forster.



Die Juroren werden auch in der neuen Staffel wieder voll bei der Sache sein und wollen ihre Schützlinge siegen sehen, wie unter anderem die beiden Sänger der "Fanta 4" ankündigen: "Nachdem wir in der letzten Staffel die Doppelsieg-Krone abgegeben haben, gehen wir hochmotiviert in die neue Saison."