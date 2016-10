"The Voice of Germany" beherrscht den Sat.1-Sonntag

Ab diesem Wochenende gehört der Sonntag bei Sat.1 "The Voice of Germany". Welches Gesangstalent dieses Mal die Jury von sich überzeugen kann? Leicht wird die Entscheidung nicht.



Ab 23. Oktober gehört der Sonntag "The Voice of Germany". Um 20.15 Uhr geht es mit der Musikshow los. Dann beherrscht die Suche nach dem größten Musiktalent Deutschlands das Sonntags-Programm des Senders Sat.1. Denn der Krimi-Sonntag, der zuvor über Jahre hinweg "Navy CIS" gehörte, ist nicht mehr.