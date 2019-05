"The Voice" verliert schon wieder einen Juroren

Nach Yvonne Catterfeld und den Fantastischen Vier packt jetzt der nächste Juror seine Koffer nach nur einem Jahr in der Casting-Show "The Voice of Germany".



So langsam herrscht auf den roten Juroren-Stühlen bei der ProSieben-Show gähnende Leere. Nachdem Yvonne Catterfeld erst vor wenigen Wochen ihren Rückzug aus "The Voice of Germany" erklärte, teilt Michael Patrick Kelly jetzt auf dem eigenen Instagram-Kanal sein Ende in der TV-Jury mit.