"The Wändler": Michael Wendler sagt "Goodbye Deutschland!"

"Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" begleitet dieses Mal Schlagerstar Michael Wendler. "The Wendler" zeigt sich bei Vox von seiner privaten Seite und plaudert aus dem Nähkästchen.



Schlagersänger Michael Wendler möchte Deutschland ein für alle Male hinter sich lassen. Sein Ziel: das sonnige Florida. Am Montag begleitet der Sender Vox im Rahmen seiner Auswanderersendung "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" "The Wändler" auf seinem Weg in die USA.