"The Walking Dead": Amazon zeigt 6. Staffel im Oktober

Amazon Prime Video zeigt ab 14. Oktober die aktuelle sechste Staffel der Erfolgsserie "The Walking Dead". Alle Episoden stehen dabei in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung.



Auch in der aktuellen, sechsten Staffel von "The Walking Dead" sehen sich die letzten Überlebenden der Zombie-Apokalypse wieder mit blutrünstigen Untoten konfrontiert. Denn während sich Morgan (Lennie James) ein neues Leben in Alexandria aufbaut, wird Rick (Andrew Lincoln) den Gedanken nicht los, dass die Zombies womöglich bald schon wieder zu einer ernstzunehmenden Gefahr werden könnten. Zwar treiben im Moment lediglich ein paar wenige am Rande der Safe Zone ihr Unwesen, doch befürchtet er, was passieren könnte, sollten sich die in einem Steinbruch eingeschlossenen Untoten befreien können.