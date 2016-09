"The Walking Dead": Mit neuer Programmierung bei RTL2

RTL2 zeigt die sechste Staffel des Zombie-Gemetzels "The Walking Dead" als Free-TV-Premiere. Dafür ließ sich der Sender nun aber eine neue Programmierung einfallen.



"The Walking Dead" kommt mit der sechsten Staffel ins Free-TV. Erneut nimmt sich RTL2 der Serie an, die auf dem Sender bereits in der Vergangenheit mit großem Erfolg lief. Um den Auftakt der neuen Staffel gebührend zu feiern - und gewiss auch, um neue Zuschauer an Bord zu holen - zeigt RTL2 ab Samstag, den 15. Oktober, täglich um 23.15 Uhr die ersten fünf Staffeln der gefeierten Serie.