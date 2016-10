"The Walking Dead": RTL2 startet Live Game auf Facebook

Für die Ausstrahlung der sechsten und siebten Staffel der Erfolgsserie "The Walking Dead" setzt RTL2 seine Kooperation mit US-Sender Fox fort. Zusammen planen sie ein interaktives Live-Game auf Facebook.



RTL2 und der amerikanische Sender Fox legen sich für das Marketing der neuen Staffel von "The Walking Dead" mächtig ins Zeug. Die beiden Sender, die damit ihre Zusammenarbeit fortsetzen, wollen zum Staffelstart ein interaktives Live-Game auf Facebook starten. Fans der Serie sollen so in die Welt der lebenden Toten eintauchen können.