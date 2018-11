"The Walking Dead" geht im Februar weiter

Freunde der Zombie-Apokalypse bekommen im neuen Jahr Nachschub: Die zweite Hälfte der neunten Staffel wird zuerst linear bei Fox, dann auf unterschiedlichen Wegen als VoD-Angebot verfügbar sein.



Über neun Staffeln bereits metzeln sich die überlebenden Menschen in Endzeitstimmung durch "The Walking Dead". Nun flimmerte bereits das sogenannte Mideason-Finale über die Bildschirme und neugierigen Fans steht eine kleine Durststrecke bevor.