"The Wall": Drei Bälle und vier Kandidaten

RTL zeigt neue Folgen seiner Spielshow "The Wall". Dabei treten zwei Paare gegeneinander an, die Allgemeinwissen brauchen, aber auch Glück. Zwei Kandidatinnen sind seit vier Jahrzehnten befreundet. Moderator Frank Buschmann hätte sie am liebsten geknuddelt.



Casting- und Spielshows werden im deutschen Fernsehen gerne geschaut. Jetzt kehrt eine bekannte Spielshow zurück: "The Wall" startet am Freitag (3. August) um 20.15 Uhr auf RTL mit insgesamt vier Ausgaben. Im vergangenen Jahr verfolgten im Schnitt gut zwei Millionen Zuschauer (Marktanteil: 8,1 Prozent) die damaligen Folgen. Die Show ist eine Adaption des gleichnamigen amerikanischen Vorbilds, das in den USA auf NBC zu sehen ist.