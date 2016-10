"The Young Pope": Deutschlandpremiere in Berlin

Die Sky-Serie "The Young Pope" feierte am Mittwoch in Berlin Premiere. Die Berliner Zwinglikirche sorgte als Premierenort für das passende Ambiente.



Am Mittwoch (12. Oktober) hat "The Young Pope" in Berlin seine Deutschlandpremiere gefeiert. Starregisseur und Oscarpreisträger Paolo Sorrentino präsentierte die neue Serie in der Berliner Zwinglikirche. Nach der internationalen Premiere beim Filmfest Venedig ist die Serie damit auch hierzulande angekommen.