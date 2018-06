Themenabend im Ersten mit "Unterwerfung" und "Maischberger"

"Sind wir zu tolerant gegenüber dem Islam?" Das ist das Thema der aktuellen "Maischberger"-Sendung im Ersten. Passend dazu läuft am Themenabend zuvor der Fernsehfilm "Unterwerfung".



Der heutige Mittwochabend steht in der ARD im Zeichen des Islams. Den Beginn macht um 20.15 Uhr der Streifen "Unterwerfung". Der Film, der erstmals im TV gezeigt wird, ist eine Adaption des gleichnamigen Bestsellers von Michel Houellebecq und zeigt Edgar Selge in der Hauptrolle. Titus Selge (Drehbuch und Regie) zeichnet für die sich Filmumsetzung verantwortlich.