Themennacht zur re:publica bei Phoenix

Heute findet die "#netznacht" statt. Auf Phoenix laufen dann passende Dokumentationen sowie ein re:publica-Rückblick.



Nachteulen aufgepasst: Die ganze Nacht über sendet Phoenix interessante Dokumentationen über wichtige Netzthemen. Los geht es um 0.45 Uhr mit "Wir hacken Deutschland" vom SWR. Marcel Kolvenbach zeigt, welche Risiken die Digitalisierung des Energiesektors birgt. Dazu deckt er die Anfälligkeit der technischen Systeme für Hackerangriffe auf.